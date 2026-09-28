Mayen
Kabeldiebstahl in Heckenbach und Döttingen
Symbolbild
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dpa

Am 19.09.2026 (Tatort: 53506 Heckenbach) sowie im Zeitraum 24.09.25.09.2026 (Tatort: 56729 Herrsbach-Döttingen)kam es in den jeweiligen Dörfern zum Diebstahl von Stromkabeln.

Mayen (ots) -

Am 19.09.2026 (Tatort: 53506 Heckenbach) sowie im Zeitraum 24.09.-25.09.2026 (Tatort: 56729 Herrsbach-Döttingen)kam es in den jeweiligen Dörfern zum Diebstahl von Stromkabeln. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Adenau (02691/925-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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