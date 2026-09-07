Jalsa Salana - 40 000 Muslime versammeln sich friedlich

In der Zeit vom 04.09.2026 bis 06.09.2026, fand auf dem Gelände des Flugplatzes Mendig die diesjährige Jalsa Salana 2026, die jährliche Hauptversammlung der muslimischen Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde (AMJ) Deutschlands, statt.

Die Veranstaltung wurde von der Polizeiinspektion Mayen in einem Sondereinsatz betreut. Im Einsatzzeitraum wurde auf dem Veranstaltungsgelände eine lokale Wache betrieben. Die Verkehrsströme bei der An- und Abreise wurden unter Einbindung Polizeiautobahnstation Mendig bewältigt. Größere Verkehrsstörungen blieben in diesem Jahr nahezu vollständig aus. Die Veranstaltung wurde laut Veranstalter an den drei Veranstaltungstagen in der Spitze von 43.000 Menschen besucht. Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.



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Polizeiinspektion Mayen

-Armin Behrendt, EPHK-



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