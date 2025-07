Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der L98

Am 26.07.2025 gegen 21:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Cochem ein illegales Autorennen auf der L98, Gemarkung Valwig gemeldet.

Die Fahrzeuge sollen dort mehrfach hin und her gefahren sein, wobei sie ihre Fahrzeuge extrem beschleunigten. Ein Begleiter der Fahrzeugführer stand in den Weinbergen und filmte vermutlich die Fahrmanöver.

Im Rahmen der Fahndung konnten letztlich drei sportliche Fahrzeuge (BMW, Audi und McLaren), sowie der Begleiter festgestellt und kontrolliert werden.

Gegen die drei Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Die Polizei Cochem sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Fahrmanövern machen können, oder eventuell durch diese gefährdet wurden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK Winnen

Telefon: 02671-984-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell