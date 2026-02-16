Illegale Müllablagerung

Unbekannte entsorgten größere Mengen Abfall in der Endertstraße auf dem unteren öffentlichen Parkplatz an der L 98.



Die zuständigen Behörden wurden bereits über diesen Umstand informiert.

Hierbei entstehen hohe Beseitigungskosten und dem Verursacher drohen hohe Bußgelder.



Da sich das Phänomen der illegalen Müllablagerung auf öffentlichen Flächen in letzter Zeit häuft, wird die Polizei die entsprechenden Örtlichkeiten verstärkt in die Bestreifung mit einbeziehen.



Hinweise auf den oder die Verursacher werden von der Polizei in Cochem über Telefon 02671-9840 oder E-Mail: picochem@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984-0

E-Mai: picochem@pilizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell