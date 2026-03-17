Illegale Ablagerung von Ölkanistern/Ölfässern

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Öl zum Teil schon ins Erdreich eingedrungen ist.

Ein Zeuge konnte am Sonntag beim Spazieren einen silbernen Kombi mit ZEL-Kennzeichenfragment im Wald feststellen, welcher die oben genannten Gegenstände im Wald abgeladen haben könnte.



Am Samstag, 14.03.2026, fand im Wald erst eine „Saubermach-Aktion“ statt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Behältnisse noch nicht dort.



Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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