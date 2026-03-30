Nach Angaben des Anzeigers muss der Abtransport mit einem größeren Gefährt (vermutlich Forstzugmaschine mit Kran und Anhänger) stattgefunden haben.
Personen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen getroffen oder entsprechende Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau in Verbindung zu setzen.
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Holzdiebstahl im Stadtwald Adenau
Nach Angaben des Anzeigers muss der Abtransport mit einem größeren Gefährt (vermutlich Forstzugmaschine mit Kran und Anhänger) stattgefunden haben.