Holzdiebstahl im Stadtwald Adenau

Im Zeitraum vom 27.03.2026, 17:00 Uhr, bis 28.03.2026, 12:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter etwa 30 Meter Fichtenlangholz aus dem Stadtwald Adenau, Bereich Schwallenberg, entwendet.

Nach Angaben des Anzeigers muss der Abtransport mit einem größeren Gefährt (vermutlich Forstzugmaschine mit Kran und Anhänger) stattgefunden haben.



Personen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen getroffen oder entsprechende Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau in Verbindung zu setzen.



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