Adenau
Holzdiebstahl im Stadtwald Adenau
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Im Zeitraum vom 27.03.2026, 17:00 Uhr, bis 28.03.2026, 12:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter etwa 30 Meter Fichtenlangholz aus dem Stadtwald Adenau, Bereich Schwallenberg, entwendet.

Nach Angaben des Anzeigers muss der Abtransport mit einem größeren Gefährt (vermutlich Forstzugmaschine mit Kran und Anhänger) stattgefunden haben.

Personen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen getroffen oder entsprechende Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau
Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren