Hochpreisiger Youngtimer bei Unfallflucht beschädigt

Mayen, Parkplatz Kaufland (ots) - Am Dienstagabend, 02.09.2025, zwischen 20:30 und 21 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz des Kauflands in Mayen ein seltener und kürzlich restaurierter Mercedes beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Einkaufswagen gegen das Heck des geparkten Fahrzeugs und verursachte Dellen und Lackschäden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



