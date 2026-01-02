Hinweise Wintersaison: Polizei und Ordnungsbehörden informieren!

Für einen reibungslosen und sicheren Ablauf hier einige Hinweise:



Parken Sie Fahrzeuge nur auf öffentlichen Parkplätzen. Beparken Sie keine Verkehrswege, Wiesen- oder Waldflächen! Zum Freihalten von Rettungswegen und zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses müssen die Straßen sicher befahrbar bleiben. Hierzu wurden zusätzliche Halteverbote an der "Hohen Acht" und im Wintersportgebiet Arft eingerichtet. Ein gefahrloses Befahren der Straßen ist besonders für Rettungsfahrzeuge wichtig, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten. Fahren Sie stets vorsichtig und mit genügendem Sicherheitsabstand, sowie mit angepasster Geschwindigkeit. Beachten Sie bitte die Geschwindigkeitsbeschränkungen! Rechnen Sie mit Fußgängern auf der Fahrbahn! Achten Sie bitte auf die Natur, lassen Sie keine Abfälle im Wald und Flur zurück! Befahren sie keine verbotenen Wege!



