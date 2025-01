Hinweis der Polizei Cochem zum Hochwasser

Aktuell sind zahlreiche Straßen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Cochem für den Verkehr gesperrt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass die betroffenen Straßen durch das Verkehrszeichen 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" gesperrt sind.

Verbotswidriges Befahren kann Sie und eventuell Rettungskräfte gefährden. Weiterhin können Sie ihr Fahrzeug durch Treibgut und angesaugtes Wasser beschädigen. Dies gilt auch vor allem bei wieder sinkendem Wasserstand.

Durch verdrängtes Wasser kann das Eigentum von Straßenanliegern beschädigt werden.

Die sich im Dienst befindlichen Straßenmeistereien/Bauhöfe werden, sowie dies möglich ist, die betroffenen Straßen wieder für den Verkehr freigeben. Das Umfahren der Sperrung behindert zusätzlich die Straßenmeisterei/Bauhöfe bei ihren Aufgaben.

Die Missachtung des Verbots kann mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden und wird durch die Polizei in den nächsten Tagen verstärkt kontrolliert.

Von "Hochwassertourismus" bitten wir abzusehen.

Nehmen Sie bitte Rücksicht und kommen Sie gut an Ihrem Ziel an!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK Winnen



Telefon: 02671-984-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell