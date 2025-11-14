Herbeiführen einer Brandgefahr





Vor Ort wurde festgestellt, dass ein dort liegender Abschnitt eines gefällten Baumstamms vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Auch wenn lediglich ein geringer Sachschaden entstand, bestand aufgrund des umliegenden Baumbestandes Brandgefahr.



Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 02651 / 801-0 bei der Kriminalinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Kriminalinspektion Mayen

Pressestelle

Telefon: 02651-801-302





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell