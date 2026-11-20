

Die Kontrollörtlichkeiten befanden in und rund um die Ortslagen und Straßen in Mayen mit den Ortsteilen Alzheim und Kürrenberg, Mendig, Thür, Kirchwald und Monreal.



Die Polizei Mayen wurde hierbei von zahlreichen Kräften des Polizeipräsidium Einsatz und Logistik und der Verkehrsdirektion Koblenz mit Provida-Fahrzeugen und Radarmessstellen unterstützt.



Die Kontrollen fanden sowohl stationär, als auch mobil statt. Insgesamt wurden durch 3255 Messungen 334 Geschwindigkeitsverstöße, sowohl innerorts, als auch außerorts, festgestellt. Hierbei kam es zu zahlreichen Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitsverstößen, sowie einem Fahrverbot.



Die einzelnen Kontrollstellen wurden auf Grund von vorliegenden Bürgerbeschwerden und zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "Geschwindigkeit" ausgewählt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell