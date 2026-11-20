

Hieran waren neben Polizeibeamten der Polizeidirektion Mayen auch benachbarte Dienststellen der Polizeidirektion Koblenz, des Polizeipräsidiums Trier (PI Zell) und ein spezialisierter Diensthundeführer im Einsatz.



Des Weiteren erfolgte eine technische Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik.



Es wurden unter anderem zwei stationäre Kontrollstellen an den Standorten Kaisersesch und Ulmen eingerichtet.

Dieses Konzept wurde durch mobile Streifen ergänzt.



Das Hauptaugenmerk lag auf der Erkennung und Verfolgung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr.



Es wurden gesamt 206 Fahrzeuge und 260 Personen kontrolliert.



Bei den Kontrollen wurden 5 Straftaten und 18 Ordnungswidrigkeiten beanzeigt.



Hierbei konnten vier Fahrten unter Alkohol und Drogen aufgedeckt werden.



In allen vier Fällen wurden aufgrund von Alkohol- und oder Drogeneinfluss Blutproben bei den jeweiligen Fahrern entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eröffnet.



Des Weiteren wurden 3 Verfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet und Mängel an 18 Fahrzeugen festgestellt.

Ein Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt.



Alkohol und Drogen haben im Straßenverkehr keinen Platz. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen, Fehleinschätzungen, Überschätzungen und Fehlleistungen führen.

Hierdurch steigen auch erheblich die Unfallgefahren für einen selbst und andere Verkehrsteilnehmer.



Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen mit diesem Schwerpunkt durchführen, damit wir alle sicher zu Hause ankommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Heiko Schmitz

E-Mail: picochem@polizei.rlp.de

Telefon: 02671/984-0





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