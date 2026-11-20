Kalenborn / Grafschaft (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es zu einer größeren Fahrbahnverschmutzung auf der gesamten Fahrtstrecke der B257 zwischen Kalenborn und Grafschaft-Gelsdorf.



Dabei verlor ein LKW Ladung in Form von Erdaushub und kleineren Steinen.

Der Verursacher konnte von der Polizei ermittelt werden.

Die Reinigungsarbeiten wurden in Teilen durch die Feuerwehr Altenahr und die Straßenmeisterei Sinzig übernommen.

Über Notruf und die Amtsleitung kamen vielfach Anrufe diesbezüglich bei der Polizei an.



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