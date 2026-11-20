Dabei verlor ein LKW Ladung in Form von Erdaushub und kleineren Steinen.
Der Verursacher konnte von der Polizei ermittelt werden.
Die Reinigungsarbeiten wurden in Teilen durch die Feuerwehr Altenahr und die Straßenmeisterei Sinzig übernommen.
Über Notruf und die Amtsleitung kamen vielfach Anrufe diesbezüglich bei der Polizei an.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-103-57399
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Größere Fahrbahnverschmutzung auf der B 257 zwischen Kalenborn und Gelsdorf