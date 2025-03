Geschwindigkeitsüberwachung L 98, Kaisersesch am Donnerstag, 20.03.25

In dem Streckenabschnitt mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Km/h vorgeschrieben ist wurden insgesamt 43 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die höchste Überschreitung lag bei gemessenen 102 Km/h.

Dem Fahrer droht ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Nichtangepaßte Geschwindigkeit ist noch immer die Unfallursache mit den schwerwiegendsten Unfallfolgen. Halten sie sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen und tragen sie so zur Verkehrssicherheit bei.



