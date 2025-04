Geschwindigkeitsmessung auf Panoramastraße

Am Sonntag, den 06.04.2025, führte die Polizeiinspektion Cochem mittels Laserpistole Geschwindigkeitsmessungen auf der Panoramastraße, B259, durch.



Grund der dortigen Messungen sind getätigte Meldungen über rasende Motorräder mit einhergehender Lärmbelästigung sowie in der Vergangenheit häufig verursachter Verkehrsunfälle, insbesondere durch Krafträder, trotz einer Beschränkung für diese Fahrzeugart auf 50km/h.

Im Zeitraum von einer Stunde konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der Tagesschnellste befuhr den Verkehrsbereich mit 99 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld von 150 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Tel.: 02671/984-0

Meurer, POK





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell