Polizeidirektion Mayen
Geschwindigkeitskontrolle
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Mayen, B 258 (ots) - Am Montag, 28.09.2026, im Zeitraum von 11.30 - 13.15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Mayen eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 258, in Höhe des sog.

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"Monrealer Dreiecks" (Einmündung L 98), in Fahrtrichtung Nürburgring, durch. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum 17 Fahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. Der schnellste PKW wurde mit einer Geschwindigkeit von 96 km/h gemessen.

Die Polizei Mayen appelliert hier an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.

Seitens der Polizeiinspektion Mayen werden auch in Zukunft weitere Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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