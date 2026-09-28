Geschwindigkeitskontrolle

"Monrealer Dreiecks" (Einmündung L 98), in Fahrtrichtung Nürburgring, durch. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum 17 Fahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. Der schnellste PKW wurde mit einer Geschwindigkeit von 96 km/h gemessen.



Die Polizei Mayen appelliert hier an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.



Seitens der Polizeiinspektion Mayen werden auch in Zukunft weitere Kontrollmaßnahmen durchgeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2

56727 Mayen

Kaster, PHK



Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de





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