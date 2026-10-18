Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Samstag, den 17.10.2026, zwischen 11:40 und 13:00 Uhr auf dem Münsterplatz in Münstermaifeld.

Ein ausparkendes Fahrzeug beschädigte den dort ordnungsgemäß abgestellten Wagen. Da der betroffene Pkw bei der späteren Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, ist die Identität des Eigentümers noch ungeklärt.



Der Eigentümer des blauen VW Passat sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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