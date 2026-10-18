Ein ausparkendes Fahrzeug beschädigte den dort ordnungsgemäß abgestellten Wagen. Da der betroffene Pkw bei der späteren Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, ist die Identität des Eigentümers noch ungeklärt.
Der Eigentümer des blauen VW Passat sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
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Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht
Ein ausparkendes Fahrzeug beschädigte den dort ordnungsgemäß abgestellten Wagen. Da der betroffene Pkw bei der späteren Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, ist die Identität des Eigentümers noch ungeklärt.