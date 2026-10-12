Gemeinsame Jugendschutzkontrollen der Polizeiinspektion und der Stadtverwaltung Mayen beim Lukasmarkt

Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung der geltenden Jugendschutzbestimmungen zu überprüfen und den friedlichen Verlauf sicherzustellen.



Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren hatten gezeigt, dass gezielte Jugendschutzkontrollen im Rahmen des Lukasmarktes sinnvoll sind. Vor diesem Hintergrund wurden die Kontrollmaßnahmen auch in diesem Jahr verstärkt eingeplant, um möglichen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen frühzeitig entgegenzuwirken und die Sicherheit auf dem Veranstaltungsgelände zu erhöhen.



Im Verlauf des ersten Veranstaltungswochenendes wurden zahlreiche Kontrollen bei Jugendlichen durchgeführt. Dabei stellten die eingesetzten Kräfte unter anderem Tabakwaren, zahlreiche Vapes, ein Schlagring und in zwei Fällen auch Betäubungsmittel sicher. Die Feststellungen verdeutlichen die Bedeutung solcher Jugendschutzmaßnahmen.



Die Kontrollen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Mayen. Durch das gemeinsame Vorgehen sollte sichergestellt werden, dass die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz Minderjähriger eingehalten werden und Verstöße konsequent geahndet werden können.



Insgesamt verlief das erste Lukasmarktwochenende aus polizeilicher Sicht äußerst friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Auch künftig bleibt der Jugendschutz ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen und die Kontrollen werden über die "Lukasmarkttage" weitergeführt.



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Polizeiinspektion Mayen

Polizeihauptkommissar

Lars Brummer



Telefon: 02651-801211





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