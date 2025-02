Gefährlicher Überholvorgang mit anschließendem Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 06.02.2025 gegen 06:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher die L73 von Insul kommend, in Fahrtrichtung Schuld.

Kurz nach Ortsausgang Insul, auf Höhe des dortigen Friedhofes, überholte der Unfallverursacher ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden PKW. Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden PKWs musste nach links in ein angrenzendes Feld ausweichen, um eine Kollision mit dem Überholenden zu vermeiden. Dabei wurde ihr Fahrzeug an der Front erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Adenau bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen, insbesondere durch den Fahrer des PKWs, welcher durch den Unfallverursacher überholt wurde.



Rückfragen bitte an:



PK'in von Schlichting

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell