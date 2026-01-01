Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Vor Ort stellte sich heraus, dass bisher unbekannte Täter einen Gullydeckel (Kanaleinlauf) am Fahrbahnrand herausgehoben und auf den Gehweg geworfen hatten. Danach entfernte sie die Warnbake einer sich in der Nähe befindenden Verkehrsinsel und steckten diese in die Kanalöffnung. Ein Strafverfahren wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" wurde eingeleitet.

Die Polizei Remagen bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise.

Tel. 02642/9382-0



