Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Verbindung mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Auf Höhe des alten Bahnhofs in Kerben rammte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer eine weitere Fahrradfahrerin, sodass diese zu Fall kam und sich verletzte.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem Verursacher handelte es sich um einen ca. 50-jährigen Mann mit einer Größe von 180 - 185 cm.

Er trug einen schwarzen Fahrradhelm . Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Herrenrad mit Gepäckträger und Schutzblech. Er soll anstatt einer normalen Fahrradklingel eine Hupe montiert haben.

Zeugen gaben an, dass der Verursacher in der Vergangenheit bereits mehrfach durch seine gefährdende Fahrweise aufgefallen sein soll.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



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