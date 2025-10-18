Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Kurz vor der Ortseinfahrt Mayen bog der Fahrer des schwarzen Seat Leon (Kennzeichen ist der Polizei bekannt)auf die B 258 in Richtung Nürburgring ab und setzte seine gefährliche Fahrweise fort.
Zeugen, die Angaben zur Fahrweise machen können oder konkret gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.
