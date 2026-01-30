Gefährdung des Straßenverkehrs - Unfall unter Drogeneinfluss





Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere jugendliche Beifahrer. Im Verlauf einer Linkskurve verlor der Fahrer, aufgrund der örtlichen Straßen- und Sichtverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und kam wegen eines platten Reifens, nach einer Fahrstrecke von ca. 3 km im Straßengraben zu erliegen. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Nebel mit Sichtweiten von ca. 80 m. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei Mayen und meldete ein nicht abgesichertes, Unfallfahrzeug im Straßengraben.



Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogentest, bestätigte den Konsum von Cannabis. Der Führerschein des Fahrers wurde hierauf sichergestellt, es erfolgte ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfallhergang wurde niemand verletzt.



Seitens der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Fahrzeugführer muss mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.



