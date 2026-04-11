Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gebäudebrand in Heimersheim
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Aktuell steht ein Garagenanbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Heimersheim, in Vollbrand.

Die Feuerwehr versucht mit allen Kräften ein Übergreifen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Alle Personen konnten ihre Häuser rechtzeitig verlassen.
Näheres zur Brandursache kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Löscharbeiten werden noch einige Zeit andauern.
Es wird bei gegebener Zeit nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Max-Planck-Straße 2
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
026110357399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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