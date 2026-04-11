Gebäudebrand in Heimersheim

Die Feuerwehr versucht mit allen Kräften ein Übergreifen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Alle Personen konnten ihre Häuser rechtzeitig verlassen.

Näheres zur Brandursache kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Löscharbeiten werden noch einige Zeit andauern.

Es wird bei gegebener Zeit nachberichtet.



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53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

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