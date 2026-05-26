Gasaustritt nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

In diesem Zusammenhang wurde ein Gasrohr derart beschädigt, dass Gas austrat.
Da eine Gefährdung der Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Teilbereiche der angrenzenden Häuser geräumt, bis der örtliche Gasversorger das ausströmende Gas abstellen und die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten.
Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die FFW Sinzig, Sinzig-Bad Bodendorf, sowie die Gefahrguteinheit Remagen und Altenahr waren im Einsatz.
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In diesem Zusammenhang wurde ein Gasrohr derart beschädigt, dass Gas austrat.