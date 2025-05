Fund einer Griechischen Landschildkröte

Am heutigen Vormittag meldete sich ein Anwohner aus Mendig und gab an bei der Gartenarbeit auf eine Schildkröte gestoßen zu sein.

Eine Streife vor Ort stellte das Tier entsprechend fest und konnte es in Obhut nehmen. Es handelt sich offenbar um eine griechische Landschildkröte, die möglicherweise aus Mendig oder den umliegenden Ortschaften entlaufen oder leider ausgesetzt worden sein könnte. Zeugenhinweise oder der/die Eigentümer/in werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.



