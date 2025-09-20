Frontalzusammenstoß zwischen zwei Motorrädern auf der L202/Flaumbachtal

Am Vormittag des Samstags, den 20.09.2025, kam es auf der L202 von Treis-Karden in Fahrtrichtung Mörsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 70-jähriger niederländischer Motorradfahrer in einer spitz zulaufenden Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem 46-jährigen, ebenfalls niederländischen Motorradfahrer.



Beide Kraftradführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Motorrädern entstanden wirtschaftliche Totalschäden.



Die L202 war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme sowie zum Zwecke der Bergung der Unfallfahrzeuge für circa 1,5 Stunden vollgesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

02671/984-110





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell