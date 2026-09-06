Adenau
Frontalzusammenstoß zweier Pkw bei Quiddelbach

Symbolbild

dpa

Der Fahrer eines britischen Pkw befuhr am Freitagabend, gegen 19:40 Uhr, die B 257 von Quiddelbach kommend in Fahrtrichtung Müllenbach.



Hierbei nutzte er über einen längeren Zeitraum den linken Fahrstreifen.

Ausgangs einer Linkskurve, oberhalb von Quiddelbach, kollidierte der schwarze Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Die beiden Insassen aus diesem Pkw wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Hinweise zu diesem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Adenau unter der 02691-9250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-9250


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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