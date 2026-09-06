Hierbei nutzte er über einen längeren Zeitraum den linken Fahrstreifen.
Ausgangs einer Linkskurve, oberhalb von Quiddelbach, kollidierte der schwarze Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.
Die beiden Insassen aus diesem Pkw wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Hinweise zu diesem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Adenau unter der 02691-9250 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
Telefon: 02691-9250
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Frontalzusammenstoß zweier Pkw bei Quiddelbach