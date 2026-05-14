Frontalzusammenstoß, 5 Verletzte

Ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer hat in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kollidierte mit der linksseitig befindlichen Schutzleitplanke und anschließend mit einem entgegenkommenden PKW. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges (62 und 73 Jahre) wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. In dem unfallverursachenden Fahrzeug befanden sich fünf Personen, bei welchen der Beifahrer (17 Jahre) und zwei im Fond befindliche Frauen (18 und 17 Jahre alt) leicht verletzt wurden. Sie wurden ärztlich versorgt, zwei Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Bruttig-Fankel, das DRK , die Straßenmeisterei Cochem und die Polizei Cochem.

Die K35 war für ca. 2 Stunden vollgesperrt.



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PHK Heiko Steuer



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