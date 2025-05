Folgemeldung zum Verkehrsunfall in Mertloch von heute 13:49 Uhr

Eine PKW-Fahrerin musste an der Bushaltestelle in der Kirchstraße in Mertloch verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Zweiradfahrer fuhr auf den stehenden PKW von hinten auf und stürzte. Dabei geriet er teilweise unter den PKW, konnte jedoch, entgegen ersten Meldungen, selbständig wieder aufstehen. Er musste nicht durch die Feuerwehr geborgen werden.

Durch die Rettungskräfte wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Sowohl am PKW, als auch am Zweirad entstand Sachschaden.



