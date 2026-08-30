Mayen
Folgemeldung zu Verkehrsunfall auf der B 262 zwischen Bus und PKW

Symbolbild

dpa

Am Sonntag, den 30.08.2026 gegen 01:10 Uhr, kam es auf der B 262 zwischen Mayen und der BAB 48 zu einem schweren Verkehrsunfall.


Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem PKW im Begegnungsverkehr.
Durch den Zusammenstoß wurden die fünf Insassen des entgegenkommenden PKW zum Teil schwer verletzt. Drei der Insassen des Reisbusses wurden leicht verletzt.
Die B 262 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.
Neben den Einsatzkräften der Polizei waren die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst, sowie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Schumacher, POK
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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