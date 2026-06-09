Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fit like a Cop - Infoveranstaltung der Polizeiinspektion
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Du hast Interesse am Polizeiberuf und möchtest deine körperliche Fitness unter Beweis stellen?


Dann komm am 13.06.2026 um 10:00 Uhr zur Polizei nach Bad Neuenahr-Ahrweiler und zeige dein sportliches Können!
Dort erwarten dich unter anderem Ausschnitte des polizeilichen Sporttests, ein Zirkeltraining und sportliche Übungen mit polizeilicher Schutzausstattung.
Du hast Lust auf neue Herausforderungen? Dann komm vorbei!

Anmelden können sich alle ab 14 Jahren unter
pibadneuenahr-ahrweiler.einstellungsberatung(at)polizei.rlp.de

Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt!
Wir freuen uns auf dich!

Wo?
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Max-Planck-Straße 2
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261/103-57399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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