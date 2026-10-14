Cochem
Fit für das Auswahlverfahren: Bewerbertraining bei der Polizeiinspektion Cochem
Vorstellung auf der Dienststelle
Vorstellung auf der Dienststelle
Polizeidirektion Mayen

Am 09.10.2026 veranstaltete die Polizeiinspektion Cochem unter der Leitung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Julia Hammes, Anne Zenz und Sven Horn erneut ein Bewerbertraining für am Polizeiberuf interessierte junge Menschen.

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Zu Beginn erhielten die Teilnehmenden auf der Polizeiinspektion Cochem einen Überblick über den Weg ins Studium sowie die geltenden Einstellungsvoraussetzungen. Anschließend hatten sie die Möglichkeit, gemeinsam mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten etwa 60 Minuten lang ausgewählte Aufgaben aus dem polizeilichen Computertest zu bearbeiten und sich so gezielt auf das Auswahlverfahren vorzubereiten.
Im Anschluss an den theoretischen Teil stand der sportliche Teil des Bewerbertrainings auf dem Programm. Im Moselstadion in Cochem konnten die Teilnehmenden verschiedene Disziplinen des polizeilichen Sporttests kennenlernen und praktisch erproben.
Dazu gehörten der Cooper-Test, der Standweitsprung sowie der Klimmzughang.
Das Bewerbertraining bot den Interessierten einen praxisnahen Einblick in das Auswahlverfahren und die Anforderungen des Polizeiberufs. Gleichzeitig konnten sie erste Erfahrungen sammeln und sich gezielt auf eine mögliche Bewerbung bei der Polizei vorbereiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

PICochem.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de
Telefon: 02671-984-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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