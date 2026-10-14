Fit für das Auswahlverfahren: Bewerbertraining bei der Polizeiinspektion Cochem





Zu Beginn erhielten die Teilnehmenden auf der Polizeiinspektion Cochem einen Überblick über den Weg ins Studium sowie die geltenden Einstellungsvoraussetzungen. Anschließend hatten sie die Möglichkeit, gemeinsam mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten etwa 60 Minuten lang ausgewählte Aufgaben aus dem polizeilichen Computertest zu bearbeiten und sich so gezielt auf das Auswahlverfahren vorzubereiten.

Im Anschluss an den theoretischen Teil stand der sportliche Teil des Bewerbertrainings auf dem Programm. Im Moselstadion in Cochem konnten die Teilnehmenden verschiedene Disziplinen des polizeilichen Sporttests kennenlernen und praktisch erproben.

Dazu gehörten der Cooper-Test, der Standweitsprung sowie der Klimmzughang.

Das Bewerbertraining bot den Interessierten einen praxisnahen Einblick in das Auswahlverfahren und die Anforderungen des Polizeiberufs. Gleichzeitig konnten sie erste Erfahrungen sammeln und sich gezielt auf eine mögliche Bewerbung bei der Polizei vorbereiten.



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Polizeiinspektion Cochem



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Telefon: 02671-984-0





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