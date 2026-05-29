Polizeidirektion Mayen
Feuerwehreinsatz am Schulkomplex Calvarienberg – Ahrweiler 29.05.2026
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Blandine-Merten-Straße - Calvarienberg (ots) - Aktuell kommt es im Bereich des Schulkomplexes Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr.

Es wird zum jetzigen Zeitpunkt darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet. Weiterhin wird darum gebeten den Nahbereich des Schulkomplexes zu meiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen,
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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