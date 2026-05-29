Es wird zum jetzigen Zeitpunkt darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet. Weiterhin wird darum gebeten den Nahbereich des Schulkomplexes zu meiden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen,
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-10357399
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Feuerwehreinsatz am Schulkomplex Calvarienberg – Ahrweiler 29.05.2026
Es wird zum jetzigen Zeitpunkt darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet. Weiterhin wird darum gebeten den Nahbereich des Schulkomplexes zu meiden.