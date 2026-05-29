Feuerwehreinsatz am Schulkomplex Calvarienberg – Ahrweiler 29.05.2026

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Blandine-Merten-Straße - Calvarienberg (ots) - Aktuell kommt es im Bereich des Schulkomplexes Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr.

Es wird zum jetzigen Zeitpunkt darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet. Weiterhin wird darum gebeten den Nahbereich des Schulkomplexes zu meiden.



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Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



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