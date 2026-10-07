Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen

Diverse Ermittlungsansätze führten noch in der Nacht dazu, dass dem Tatverdächtigen weitere Diebstahldelikte aus Kraftfahrzeugen zuzuordnen sein dürften, u.a. zwei gleichgelagerte Serien in den Ortslagen Brohl-Lützing und Bad Breisig aus September 2026. Durch die Richterin des AG Koblenz wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen sind dem Regionalkommissariat Remagen der KI Mayen anvertraut und dauern an.
In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Remagen nochmals darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge bei Verlassen abgeschlossen werden sollten, um nicht über Nacht hinweg eine Tatgelegenheit anzubieten.
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Polizeiinspektion Remagen
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Diverse Ermittlungsansätze führten noch in der Nacht dazu, dass dem Tatverdächtigen weitere Diebstahldelikte aus Kraftfahrzeugen zuzuordnen sein dürften, u.a. zwei gleichgelagerte Serien in den Ortslagen Brohl-Lützing und Bad Breisig aus September 2026. Durch die Richterin des AG Koblenz wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen sind dem Regionalkommissariat Remagen der KI Mayen anvertraut und dauern an.