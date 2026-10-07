Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen

Nach einer verdächtigen Wahrnehmung einer aufmerksamen Bürgerin konnten Beamte der Polizeiinspektion Remagen in der Nacht vom 05. auf den 06. Oktober 2026 einen 25-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der gerade dabei war, einen unverschlossenen fremden PKW nach Gegenständen zu durchsuchen.

Diverse Ermittlungsansätze führten noch in der Nacht dazu, dass dem Tatverdächtigen weitere Diebstahldelikte aus Kraftfahrzeugen zuzuordnen sein dürften, u.a. zwei gleichgelagerte Serien in den Ortslagen Brohl-Lützing und Bad Breisig aus September 2026. Durch die Richterin des AG Koblenz wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen sind dem Regionalkommissariat Remagen der KI Mayen anvertraut und dauern an.



In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Remagen nochmals darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge bei Verlassen abgeschlossen werden sollten, um nicht über Nacht hinweg eine Tatgelegenheit anzubieten.



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