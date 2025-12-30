Festnahme eines betrunkenen Holzdiebes auf frischer Tat

Dieser konnte mittels Wärmebildkamera ein unbeleuchtetes Fahrzeug beobachten, welches über einen Waldweg an einen privaten Holzlagerplatz fuhr. Im weiteren Verlauf stieg eine Person aus und lud augenscheinlich Holz auf das Fahrzeug auf. Der Jagdausübungsberechtigte beobachtete die Situation weiterhin mit seiner Wärmebildkamera und konnte daher die zwischenzeitlich entsendeten Streifenwagenbesatzungen zur Örtlichkeit lotsen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete eine Person in den Wald. Durch die Nutzung der Wärmebildkamera konnte die Person letztendlich im Wald lokalisiert und festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme ergab sich zudem der Verdacht, dass die Person alkoholisiert war. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung mehrerer Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und einer vorangegangener Trunkenheitsfahrt



