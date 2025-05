Falschfahrer auf der B9 und B266 in Sinzig

Demnach befuhr der Pkw die B9 von Remagen in Fahrtrichtung Sinzig als Falschfahrer. Ferner setzte der Pkw seine Fahrt auf der B266 von Bad Neuenahr-Ahrweiler in Fahrtrichtung Sinzig als Falschfahrer fort.



In Lohrsdorf konnte der 43-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw stehend festgestellt und kontrolliert werden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von mehreren konkret gefährdeten Fahrzeugführern ausgegangen.



Die Polizeiinspektion Remagen bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder gefährdet wurden, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642 9382-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell