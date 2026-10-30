Bad Neuenahr-Ahrweiler
Falsche Spendensammler unterwegs

Symbolbild

dpa

Aktuell kommt es im Kreis Ahrweiler zu Betrugsversuchen und vollendeten Taten in Form des unberechtigten Spendensammelns.

Lesezeit 1 Minute

Die häufig vor Supermärkten und auf öffentlichen Plätzen agierenden TäterInnen betteln jeweils mit Kladden und Spendenzetteln für den „Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder“. Dieser Landesverband existiert nicht, zumal diesem auf den Spendenzetteln gar kein Bundesland zugeordnet ist. Darüber hinaus fällt der Spendenzettel durch Rechtschreibfehler auf. Das beschriebene Vorgehen ist Teil einer europaweiten Betrugsmasche. Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler rät dazu, in keinem Fall Geld auszuhändigen und keinen Spendenzettel zu unterschreiben. Bei entsprechenden Feststellungen sollte in jedem Fall die örtlich zuständige Polizei sofort kontaktiert werden, um die häufig schnell mit Fahrzeugen flüchtenden TäterInnen entsprechenden polizeilichen Maßnahmen zu unterziehen."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Telefon: 0261-103-57399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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