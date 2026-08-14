Falsche Handwerker im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler unterwegs



Hierbei gaben sich die bislang unbekannten Täter, welche auch Arbeitskleidung trugen, als Handwerker aus. Unter der Legende, dass die Wasserhähne kontrolliert werden müssten, wurde die Geschädigte geschickt abgelenkt und bemerkte den Diebstahl des Schmucks erst mit zeitlicher Verzögerung. Hierbei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Einer der Tatverdächtigten wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: Ca. 20-30 Jahre, ca. 180-185 cm groß, braunes kurzes Haar, etwas kräftigere Statur.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise und möchte gleichzeitig nochmals für ähnliche Situationen sensibilisieren. Im Zweifelsfall kann die Polizei jederzeit kontaktiert werden.



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