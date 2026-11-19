



Die beiden Männer gaben sich als Handwerker aus und behaupteten, den Kamin der Geschädigten genauer überprüfen zu müssen.



Im weiteren Verlauf übergab die Geschädigte den vermeintlichen Handwerkern 600 Euro. Diese hatten zuvor angegeben, unmittelbar mit den Arbeiten am Anwesen beginnen zu wollen und hierfür entsprechendes Material bestellen zu müssen.



In einem unbeobachteten Moment gelang es den Tätern zudem, Bargeld und Silberschmuck aus dem Anwesen der Geschädigten zu entwenden.



Anschließend verließen die beiden Männer das Wohnanwesen.



Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler nimmt den Vorfall erneut zum Anlass, vor der Betrugsmasche der sogenannten "Falschen Handwerker" zu warnen.



Unbekannte Personen sollten grundsätzlich nicht in die Wohnung gelassen werden. Handwerker sollten nur dann Zutritt erhalten, wenn sie zuvor selbst bestellt wurden.



Bei Zweifeln empfiehlt die Polizei, die Personen zunächst vor der Tür warten zu lassen und einen Angehörigen, Nachbarn oder eine andere Vertrauensperson hinzuzuziehen.



Bei verdächtigen Situationen sollte die Polizei verständigt werden.



Wer am Dienstagmittag im Bereich des Kirchenpfades in Bad Neuenahr-Ahrweiler verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 0261-10357350 entgegen.



Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Max-Planck-Straße 2

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 0261-10357350





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