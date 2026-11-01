Fahrzeugführerin mit über 2 Promille unterwegs

In der Nacht vom 30.10. auf den 31.10.2026 wurde gegen 0:05 Uhr durch die Polizei in Mendig in der Ernst-Abbe-Straße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 43jährige Fahrzeugführerin nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille!

Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen Sie wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



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