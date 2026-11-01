Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 43jährige Fahrzeugführerin nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille!
Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
Gegen Sie wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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Fahrzeugführerin mit über 2 Promille unterwegs
Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 43jährige Fahrzeugführerin nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand.