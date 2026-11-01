Mendig, Ernst-Abbe-Straße
Fahrzeugführerin mit über 2 Promille unterwegs
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

In der Nacht vom 30.10. auf den 31.10.2026 wurde gegen 0:05 Uhr durch die Polizei in Mendig in der Ernst-Abbe-Straße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 43jährige Fahrzeugführerin nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille!
Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
Gegen Sie wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren