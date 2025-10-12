Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von knapp 1 Promille. Dem 29-jährigen Mann wird die Weiterfahrt untersagt.
Weniger als zwei Stunden später wird derselbe alkoholisierte Fahrer erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen - diesmal in der Ortslage Bruttig-Fankel und mit einem anderen PKW.
Gegen den Fahrzeugführer werden zwei Anzeigen wegen des Verdachts von Trunkenheitsfahrten gefertigt.
Fahrzeugführer begeht zwei Trunkenheitsfahrten in unter zwei Stunden
