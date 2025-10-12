Fahrzeugführer begeht zwei Trunkenheitsfahrten in unter zwei Stunden

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Faid in der Nacht von Samstag, den 11.10.2025, auf Sonntag, den 12.10.2025, wird festgestellt, dass der kontrollierte PKW-Führer alkoholisiert ist.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von knapp 1 Promille. Dem 29-jährigen Mann wird die Weiterfahrt untersagt.



Weniger als zwei Stunden später wird derselbe alkoholisierte Fahrer erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen - diesmal in der Ortslage Bruttig-Fankel und mit einem anderen PKW.



Gegen den Fahrzeugführer werden zwei Anzeigen wegen des Verdachts von Trunkenheitsfahrten gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Telefon 02671/984-110





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell