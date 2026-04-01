Fahruntüchtiger Fahrzeugführer flüchtete und wurde durch die Polizei kontrolliert...



Der Fahrer war infolge einer erheblichen Alkoholisierung nicht in der Lage den Transporter sicher zu führen und kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem Stromverteilerkasten.

Anschließend stieg der Fahrer aus und verstaute die abgefahrene Tür des Verteilerkastens und die abgerissene Heckstoßstange seines Transporters im Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern, entfernte sich er sich mit dem Transporter von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Unfallzeuge verfolgte den Transporter und informierte die Polizei in Mayen.

Die Polizeikräfte konnten den alkoholisierten Unfallfahrer fahrend antreffen und kontrollieren. Im Transporter befand sich neben dem Fahrer ein ebenfalls stark alkoholisierter Beifahrer.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer

Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell