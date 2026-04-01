Ettringen
Fahruntüchtiger Fahrzeugführer flüchtete und wurde durch die Polizei kontrolliert...
Symbolbild
dpa

Am Dienstag, 31.03.2026 verursachte ein 30-jähriger Fahrer eines Transporters in Ettringen in der Straße Breitenholz einen Verkehrsunfall.

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Der Fahrer war infolge einer erheblichen Alkoholisierung nicht in der Lage den Transporter sicher zu führen und kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem Stromverteilerkasten.
Anschließend stieg der Fahrer aus und verstaute die abgefahrene Tür des Verteilerkastens und die abgerissene Heckstoßstange seines Transporters im Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern, entfernte sich er sich mit dem Transporter von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Unfallzeuge verfolgte den Transporter und informierte die Polizei in Mayen.
Die Polizeikräfte konnten den alkoholisierten Unfallfahrer fahrend antreffen und kontrollieren. Im Transporter befand sich neben dem Fahrer ein ebenfalls stark alkoholisierter Beifahrer.
Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK Lars Brummer
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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