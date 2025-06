Zwischen Sonntag, 01.06.25 und Mittwoch, 04.06.25 wurde von einem bislang unbekannten Täter ein Fahrrad in Rieden entwendet.



Das Pedelec befand sich in einer, an ein Wohnhaus angrenzenden, Garage im Sonnenhang.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer



Telefon: 02651-801211





