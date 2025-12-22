Explosion auf Campingplatz

Dabei wurde eine Person verletzt.

Ein Campingwagen sowie dessen Anbau wurden durch die Explosion völlig zerstört. Auch benachbarte Gebäude wurden durch Trümmerteile beschädigt. Die Ursache ist derzeit unklar.

Es entstand schätzungsweise ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sowie der Rettungsdienst waren mit starken Kräften im Einsatz.



