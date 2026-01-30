Ulmen
Erstmeldung – Wohnhausbrand
In Ulmen steht aktuell ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Brand.

Personen wurden hierbei zum aktuellen Kenntnisstand nicht verletzt. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bahnhofstraße bleibt vorübergehend gesperrt. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlung.

Es wird von weiteren Presseanfragen abgesehen, es wird nachberichtet.

