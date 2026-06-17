Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten insgesamt drei flüchtige Täter unter Hinzuziehung starker Einsatzkräfte der Polizei lokalisiert und festgenommen werden.
Es wird gebeten von weiteren Nachfragen hinsichtlich des vorliegenden Einsatzes abzusehen. Es wird entsprechend nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
PHK C. Schmitz
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Erstmeldung – Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruch