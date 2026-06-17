Polch
Erstmeldung – Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruch
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am heutigen Tag, Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 12:20 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über ein aktueller Tageswohnungseinbruchdiebstahl (Einfamilienhaus) im Stadtgebiet Polch in Kenntnis gesetzt.



Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten insgesamt drei flüchtige Täter unter Hinzuziehung starker Einsatzkräfte der Polizei lokalisiert und festgenommen werden.

Es wird gebeten von weiteren Nachfragen hinsichtlich des vorliegenden Einsatzes abzusehen. Es wird entsprechend nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK C. Schmitz
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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