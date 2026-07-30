Kaisersesch
Erstmeldung - Brand im Gewerbegebiet Kaisersesch
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einem Brand im Gewerbegebiet Kaisersesch.

Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Garagenkomplex in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird gebeten von Rückfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

Baeumcher, PHK'in

Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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