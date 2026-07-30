Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Garagenkomplex in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird gebeten von Rückfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Erstmeldung - Brand im Gewerbegebiet Kaisersesch
Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Garagenkomplex in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird gebeten von Rückfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.