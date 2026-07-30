Erstmeldung - Brand im Gewerbegebiet Kaisersesch

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einem Brand im Gewerbegebiet Kaisersesch.

Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Garagenkomplex in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird gebeten von Rückfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem



Baeumcher, PHK'in



Telefon: 02671-9840





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