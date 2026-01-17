Erneute Serie von Anrufen falscher Polizeibeamter

Der/die Anrufer gaben sich hierbei als Polizeibeamte der Polizei in Zell aus und versuchten die angerufenen Personen auszufragen.



Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals darum am Telefon keine sensiblen Daten preiszugeben, bzw. Wertsachen oder Bargeld an die "Polizei" zu übergeben.



Sensibilisieren Sie diesbezüglich Ihre Bekannten und Verwandten.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, ob in der Ortslage Bremm am 17.01.2026 im Zeitraum von nachmittags bis abends verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt wurden.



