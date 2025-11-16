Erledigungsmeldung zur Vermissten 75-jährigen Frau aus Remagen-Oberwinter

Am 16.11.2025, gegen 15:00 Uhr, konnte die Vermisste in einem Hinterhof aufgefunden werden und einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden.

Die Polizei Remagen bedankt sich herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Remagen-Oberwinter, den Rettungshundestaffeln (Ahrtal/Rhein-Mosel) und den vielen Bürgern, die nach dem Pressaufruf bei der Suche unterstützt haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642/93820





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell